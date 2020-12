L’attacco dei giganti: MAPPA rassicura i fan

L’arrivo della quarta stagione de L’attacco dei giganti, che esordirà in Giappone tra solo una settimana è sicuramente uno degli eventi più attesi dagli appassionati di anime in tutto il mondo da tutto il 2020. Con il manga di Hajime Isayama ormai a un passo dalla sua conclusione, anche la serie animata sta per entrare nella sua stagione finale, ponendo fine ha una storia che ha appassionato migliaia di persone in giro per il mondo.

Ma in questo 2020 così strano, tra una pandemia e un inaspettato cambio di studio, sono stati molti i dubbi e i timori dei fan che hanno circondato la quarta stagione. Recentemente, inoltre, notizie poco rassicuranti sembravano essere filtrate dallo studio d’animazione MAPPA. A placare le acque e a rassicurare i fan ci ha pensato allora Yuichiro Hayashi, regista dell’opera che, in occasione di un recente showcase nel quale sono stati presentati disegni di tutti i lavori dello studio, da The God of High School a Jujutsu Kaisen, fino ad arrivare proprio a L’attacco dei giganti, ha voluto infatti commentare così il prossimo esordio della Final Season:

“Sembra che ci siamo sobbarcati un grosso progetto, ma non ci tiriamo indietro proprio adesso. Durante tutto l’anno ci abbiamo lavorato con un nuovo team, e lo abbiamo ricostruito attraverso l’animazione.

Il cambio di studio è stato una sorpresa dal momento che Wit Studio aveva lavorato a questo progetto per tanti anni. Ora abbiamo dovuto iniziare da zero in un periodo molto breve, il che può essere molto stressante. Comunque lo studio MAPPA ha impegnato tutto se stesso in questo progetto”

Commenti simili sono arrivati anche dal presidente di MAPPA, Manabu Otsuki, che ha ammesso di sapere che lo studio potrebbe andare incontro a delle critiche, anche molto aspre:

“Sappiamo che ci sono molti fan che non vedono l’ora di scoprire la fine de L’attacco dei giganti. È stato un lavoro enorme, e ancora non siamo sicuri se il prodotto finale verrà amato dai fan, ma stiamo impegnando tutti i nostri sforzi per concludere questo progetto”

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di scoprire cosa l’ultima stagione de L’attacco dei giganti abbia in serbo per noi? Fatevi forza, l’attesa è ormai finita!