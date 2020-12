My Hero Academia: nuovo artwork per celebrare il film

Questo è veramente un periodo d’oro per My Hero Academia e per tutti i suoi fan. Ogni giorno che passa ci porta più vicini all’inizio della quinta stagione dell’anime, e il manga procede spedito lungo una strada assolutamente entusiasmante, calamitando l’attenzione dei fan. Per fare jackpot mancava soltanto l’annuncio di un terzo film, che è prontamente arrivato la scorsa settimana.

Da subito, infatti, è stato evidente che le locandine condivise dal profilo Twitter ufficiale erano state pensate per annunciare il terzo lungometraggio dedicato al manga di Kohei Horikoshi. E il mangaka è fuori di sé dalla gioia. Dopo l’annuncio ufficiale, arrivato con l’ultimo numero di Weekly Shonen Jump, Horikoshi ha deciso di dedicare un nuovo particolarissimo artwork proprio a questo terzo film, ritraendo i tre protagonisti, Deku, Todoroki e Bakugo, come se si stessero facendo un selfie.

Ad accompagnare l’illustrazione c’era anche un messaggio del mangaka:

“Il terzo film di My Hero Academia è realtà! Grazie per supportare continuamente Deku e gli altri. So che quando è uscito il secondo film ho fatto un commento del tipo ‘Credo non ci saranno altri film dopo di questo‘, ma beh, adesso c’è! Così tante persone ci hanno supportato.”

I dettagli su questa nuova pellicola sono ancora scarsi, e pochissimo si sa, se non che uscirà nell’estate del 2021 e che vedrà come protagonisti proprio Deku, Todoroki e Bakugo, novelli Tre Moschettieri che si scontreranno contro un nemico ancora misterioso.

Anche voi non vedete l’ora di scoprire qualcosa in più? Continuate a seguirci per tutte le novità su My Hero Academia.