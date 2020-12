Uscite del mese di dicembre 2020 su console e PC

Come ogni mese, GamesVillage è qui a ricordarvi quali saranno le pubblicazioni videoludiche più importanti del mese. In questo caso siamo alla fine dell’anno e dicembre è praticamente arrivato. I rinvii sono stati tanti e l’anno è stato arduo ma, fortunatamente, anche dicembre sarà ricco di titoli da ogni dove, che siano essi su old-gen o next-gen, PC o su console portatili.

1 dicembre: Chronos Before the Ashes (Xbox One, PlayStation 4, Switch, Stadia, PC)

Il primo titolo che questo mese ci proporrà è il souls-like in versione “light” Chronos Before the Ashes. Come detto, il titolo offrirà un’esperienza molto simile ai souls-like ma, in aggiunta, vi saranno puzzle da risolvere e un’esplorazione di tutto rispetto, con fasi di combattimento più semplici e meno frustranti ma ugualmente appaganti. Trovate qui la nostra recensione del titolo targato THQ Nordic.

1 dicembre: Empire Of Sin (Xbox One, PlayStation 4, Switch, PC, Mac)

Il mix che tanto deve a XCom torna in Empire Of Sin da parte della Romero Games sotto l’ala protettrice della Paradox Interactive. Lo strategico a turni è ambientato negli Stati Uniti all’epoca del proibizionismo e ci vedrà impersonare varie personalità che tentano di guadagnare il potere tra le gang americane a suon di pallottole. Potete trovare qui la nostra recensione.

1 dicembre: Twin Mirror (Xbox One, PlayStation 4, PC)

Dagli sviluppatori di Life is Strange e Tell Me Why, Twin Mirror ci vede catapultati nel mondo di Samuel Higgs, ambientato tra la coscienza del protagonista e il West Virginia, con una lotta interna e un misterioso caso da risolvere che avvolge l’intera cittadina. Dontnod pubblica per la prima volta in completa autonomia.

1 dicembre: Worms Rumble (PlayStation 4, PlayStation 5, PC)

Team 17 stravolge completamente la formula classica di Worms. Il gioco a turni infatti prenderà una piega diversa dal solito con una marea di azione in tempo reale per i nostri vermetti preferiti in Worms Rumble, pronti a darsi guerra in mappe che conteranno ben 32 giocatori contemporaneamente. Siete pronti a farvi la guerra tra una Bomba Sacra e l’altra.

3 dicembre: Immortals Fenyx Rising (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia, PC)

Indubbiamente uno dei titoli più attesi del mese, Immortals Fenyx Rising ci porterà tra le divinità della Grecia Classica in un action RPG tutto originale da parte di Ubisoft. Noi l’abbiamo già recensito, come potete vedere. Che sia una nuova grossa IP per il colosso francese?

4 dicembre: Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Dragon Quest approda sulle console e su PC in grande stile con Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, che promette di regalare un’esperienza indimenticabile per tutti i fan di vecchia data e i più recenti. Square Enix ha promesso che sarà un’avventura epica e di pari livello a tutti i precedenti capitoli, tra noi a breve dopo la sua release su Nintendo Switch.

4 dicembre: Shadow Dragon & the Blade of Light (Switch)

Il ritorno di Fire Emblem è segnato questo mese dall’uscita del classico primo capitolo in arrivo esclusivamente su Nintendo Switch. Seguiremo le vicende di Marth e di altri 50 personaggi che entreranno a far parte del gruppo di combattenti in questo strategico a turni, ormai cult dell’epocale saga.

8 dicembre: Call of the Sea (Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Per gli amanti di H.P. Lovecraft, Call of the Sea sarà il gioco perfetto da giocare durante le vacanze di Natale. Partita alla ricerca del proprio marito, la protagonista si ritroverà a fare i conti con la follia della misteriosa isola su cui dovrà risolvere enigmi di ogni sorta, fino ad arrivare alla verità alla base di questo titolo d’avventura ambientato negli anni ’30 dallo stile artistico molto evocativo.

10 dicembre: Cyberpunk 2077 (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Stadia, PC)

Siamo appena giunti all’uscita calda del mese. Dire “del mese” è anche limitante per Cyberpunk 2077, titolo ormai atteso sin dalla sua prima apparizione. Il titolo della CD Projekt RED promette di portarci in un’avventura in quel di Night City, tra mega corporazioni, gang e una popolazione schiacciata dal peso degli altissimi grattacieli in un RPG che viene già visto sul podio delle proprie classifiche personali.

11 dicembre: Medal of Honor Above and Beyond (Oculus Rift)

Respawn Entertainment permette il ritorno sulla grande scena di una delle serie FPS più famose in assoluto. Medal of Honor è pronto a tornare con Medal of Honor Above and Beyond, titolo esclusivamente per Oculus Rift che promette di portare al prossimo livello l’esperienza della Realtà Virtuale in una campagna di altissimo livello narrativo.

16 dicembre: MXGP 2020 (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Per gli amanti del genere racing e della motocross, arriva il gioco ufficiale del campionato, MXGP 2020. Ad aspettarvi ci saranno quasi 70 piloti delle principali categorie, tantissimi circuiti e tante modalità, online e offline, in cui competere. Infine, avrete a disposizione un editor di tracciati per creare il proprio circuito perfetto.