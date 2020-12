Wuhan ospiterà le finali del World Championship 2021

La città cinese di Wuhan ha annunciato che ospiterà le fasi finali del World Championship 2021 di League of Legends. Lo stesso governo locale ha proclamato un piano billionario per la realizzazione della struttura che dovrà ospitare l’evento. Non è raro che la Cina ospiti show di questo tipo, sebbene questo caso possa essere più particolare del solito.

Stiamo parlando dell’ovvio, ma tutti sappiamo che Wuhan è stata conosciuta proprio per essere stata il centro di partenza della pandemia causata dal COVID-19. Tuttavia, gli abitanti pare che già siano tornati quasi tornati alla normalità, a discapito di ciò che sta accadendo nel resto del mondo.