Razer e BAPE annunciano la loro partnership

Dopo il teaser pubblicato il 24 novembre, Razer e A Bathing Ape (BAPE)

annunciano ufficialmente la loro collaborazione per una linea di periferiche

gaming, abbigliamento e zaini, denominata “A GAMING APE”. La collezione, in

edizione limitata, celebra il gaming e la cultura dello streetwear, abbinando la

stampa di BAPE CAMO al logo del serpente a tre teste di Razer. L’iconica APE

HEAD si vede anche indossare le famose cuffie Kraken.

La collezione A GAMING APE include periferiche Razer ispirate a BAPE come il

mouse DeathAdder V2, il tappetino Goliathus V2 e le cuffie wireless Opus. I fan

possono ora fare sfoggio della propria passione per i due brand con l’attesissimo

abbigliamento streetwear, che comprende la ricercata felpa con cappuccio a zip intero e gli zaini, tutti rivisitati da BAPE. La collezione è una novità assoluta per

entrambi i marchi e un must per gli appassionati.