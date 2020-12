Shachibato! President It’s Time for Battle! Maju Wars: annunciato per PC

Preapp Partners ha annunciato il gioco di ruolo strategico fantasy rogue-like a turni Shachibato! President, It’s Time for Battle! Maju Wars che verrà lanciato per PC tramite Steam nella primavera del 2021 in tutto il mondo per $ 19,99 / 1.980 yen con supporto in inglese, giapponese e cinese semplificato. Shachibato! President, It’s Time for Battle! Maju Wars è una versione per PC e revival del gioco per mobile Shachibato lanciato nell’ottobre 2019 , ma il servizio è terminato nell’ottobre 2020. Di seguito una panoramica del gioco:

Shachibato! President, It’s Time for Battle! Maju Wars è un gioco di ruolo strategico fantasy rogue-like a turni! La tua missione è esplorare dungeon generati casualmente per raccogliere oggetti e tesori per espandere la tua compagnia di esplorazione dei dungeon. Viaggia in dungeon mai visti prima usando il cancello di teletrasporto Gatepolis e diventa la compagnia numero uno al mondo!

Caratteristiche principali