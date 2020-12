Xiaomi Mi 11: Rivelata data di rilascio

È da un po’ che aspettavamo maggiori informazioni riguardo lo Xiaomi Mi 11 e ora, un leaker cinese, sembra confermare il rilascio del dispositivo per gennaio del prossimo anno.

Di seguito trovate il post:

Mi 11 (tentatively named) has been sent to the Internet for filing, and it is estimated that it will be announced next month, and the production capacity will start to climb [吃瓜]

— Digital Chat Station (@StationChat) November 30, 2020