Kingdom of Night: è stato pubblicato il secondo trailer ufficiale

L’editore Dangen Entertainment e lo sviluppatore Black Seven Studios hanno rilasciato il secondo trailer ufficiale del gioco di ruolo d’azione basato sulla trama degli anni ’80 Kingdom of Night. Di seguito una panoramica del gioco:

Una notte, nel 198X, nella piccola città di Watford, in Arizona, un culto satanico evoca inconsapevolmente l’antico male, Baphomet, catapultando la città nel caos. John, svegliato dal rapimento del suo vicino, si avvia nella notte per combattere l’invasione demoniaca e salvare i suoi amici prima che sia troppo tardi.

Kingdom of Night è un gioco di ruolo d’azione a tema anni ’80, con un’ampia mappa interconnessa e un sistema di missioni a tempo indeterminato. Il giocatore prende il controllo di John mentre la sua avventura lo conduce attraverso un’esperienza di ora per ora di quella che potrebbe essere l’ultima notte di tutti sulla Terra. Incontrerà mali ultraterreni, signori dei demoni, cittadini afflitti, bulli delle scuole superiori e un torrente di storie secondarie coinvolgenti e in serie, tutte annidate in una fantasia più grande della vita che porta il male definitivo in un quartiere vicino a te. I giocatori possono scegliere la propria classe, personalizzare le proprie abilità, combattere creature da incubo e raccogliere oggetti ed equipaggiamenti unici per infiltrarsi nelle enormi tane dei signori dei demoni che hanno preso il controllo della città.

Caratteristiche principali

Combina elementi di RPG d’azione e avventura attraverso l’estetica degli anni ’80 di una piccola città.

Personalizza le abilità di John con nove classi uniche in tre categorie distinte: Melee, Magic e Ranged.

Interagisci con i cittadini del quartiere e impegnati in una vasta gamma di missioni.

La modalità cooperativa locale consente ai giocatori di collaborare con gli amici.

Nostalgica colonna sonora synth-wave, con un tema chiave dell’iconico compositore di colonne sonore di film degli anni ’80, Vince DiCola ( Rocky IV , Transformers: The Movie ).

Kingdom of Night uscirà per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam e GOG nel 2021.