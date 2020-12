The Wonderful 101 Remastered demo: il nuovo aggiornamento ti permette di giocare come Bayonetta

PlatinumGames ha rilasciato una nuova demo giocabile per The Wonderful 101 Remastered con la possibilità di giocare come Bayonetta dall’inizio del gioco: la demo, disponibile per Nintendo Switch, PC e PS4, presenta il prologo del gioco e le prime tre missioni, offrendo ai giocatori alcune ore di contenuti che possono essere portati avanti anche nella versione completa di The Wonderful 101 lanciato all’inizio di quest’anno. Bayonetta era disponibile nella versione originale del 2013 di The Wonderful 101 per Wii U, ma solo come personaggio segreto sbloccabile. La demo e il nuovo aggiornamento per il remastered consentono al suo personaggio di essere giocabile in qualsiasi momento. Per i giocatori che possiedono già il remastered, è sufficiente inserire il codice UMBRANGIFT per sbloccare Wonder-Bayonetta e per sbloccare Wonder-Jeanne e Wonder-Rodin, inserire ANGELSLAYERS. Originariamente pubblicato da Nintendo, Platinum ha deciso di autopubblicare il titolo e utilizzare Kickstarter per valutare l’interesse dei fan con diversi obiettivi a più livelli che consentivano ulteriori DLC del gioco.

La valutazione per The Wonderful 101 Remastered è positiva e ha dato a Platinum la possibilità di lanciare la nuova versione di The Wonderful 101 su altre piattaforme. Il gioco è stato celebrato sia dai fan che dalla critica, con molti che si chiedevano se un sequel del titolo sarebbe stato in fase di sviluppo. Sebbene Platinum non abbia annunciato un sequel, il regista Hideki Kamiya ha dichiarato che il team ha ascoltato l’interesse dei fan per un sequel di The Wonderful 101 e ha alcune idee su dove si potrebbe andare, ma lo sviluppatore non è sicuro di quanto potrebbero andare oltre. prendi la serie, sentendo che il remaster ha già superato diversi limiti. Nel frattempo, i fan che aspettano con impazienza la terza uscita di Bayonetta possono tirare un sospiro di sollievo poiché Kamiya ha confermato che, nonostante il lungo silenzio, Bayonetta 3 non è stato cancellato . L’annuncio di Bayonetta 3 è avvenuto nel 2017 ai The Game Awards dove Platinum ha confermato l’esistenza del gioco, così come i port su Bayonetta 1 e 2 su Nintendo Switch. The Wonderful 101 Remaster è disponibile su PC, PS4 e Switch.