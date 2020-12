Iniziano le riprese della serie tv di Occhio di Falco

Anche se non abbiamo ancora una conferma ufficiale su chi interpreterà Kate Bishop, sembra che i Marvel Studios si stiano già preparando per iniziare le riprese della prossima serie MCU Occhio di Falco di Disney +. Nella foto dell’avviso “No Parking” condivisa da Chris Welch, viene mostrato il titolo provvisorio della serie guidata da Jeremy Renner, “Anchor Point“, rivelando che l’inizio della produzione è previsto per il centro di Brooklyn mercoledì 2 dicembre.

La serie limitata Occhio di Falco vedrà Jeremy Renner riprendere il ruolo di Clint Barton, con la storia destinata anche a presentare la sua protetta Kate Bishop, che non è ancora stata ufficialmente scelta. Secondo quanto riferito, Hailee Steinfeld è in trattative per il ruolo. Sarà diretto da Amber Finlayson e Katie Ellwood, alias Bert e Bertie, meglio conosciute per il loro lavoro su Troop Zero, e Rhys Thomas (Staten Island Summer). Occhio di Falc dovrebbe debuttare nell’autunno 2021 su Disney +. Nei fumetti, Bishop diventa Occhio di Falco dopo Clint Barton, ed è anche un membro dei Giovani Vendicatori. La Disney non ha ancora confermato se hanno in programma di dare a Bishop il suo show spin-off o di farla apparire nell’MCU in futuro, ma è certamente una possibilità.

Il titolo provvisorio del progetto “Anchor Point” è in realtà un omaggio al primo volume della serie di fumetti preferita dai fan di Kelly Thompson che è stata pubblicata nel 2017. Intitolata come Vol.1: Anchor Points, è stata la prima serie di fumetti solista di Kate Bishop dopo essere apparso nei numeri di Young Avengers. Tuttavia, non è ancora noto se la trama dei suddetti fumetti si collegherà o meno alla trama della serie. Vi terremo aggiornati!