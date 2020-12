Halo Infinite: Community Manager smentisce i rumors su una modalità Battle Royale

Nonostante tutto quello che è successo negli ultimi mesi, Halo Infinite rimane probabilmente una delle versioni Xbox più attese: in occasione del tanto atteso ritorno dell’amato franchise, Halo Infinite cerca di riportare il titolo alle sue radici, ma purtroppo, la mancanza di informazioni ufficiali da 343 Industries ha portato a un sacco di voci, con alcuni addirittura che affermano che il gioco includerà un modalità battle royale. I giochi Battle Royale hanno sicuramente avuto un impatto significativo sulla comunità di gioco, con giochi come Fortnite e PlayerUnknown’s Battlegrounds che hanno ottenuto un enorme successo: alcuni fan di Halo, hanno iniziato a ipotizzare che una modalità battle royale sarebbe stata aggiunta al multiplayer di Halo Infinite, ma uno dei community manager di 343 Industries l’ha rapidamente abbattuta.

Il responsabile della community di 343 Industries Brian Jarrard, che ha anche ricoperto il ruolo di PR, community e responsabile marketing di Bungie da Halo 2 ad Halo Reach, ha respinto le voci su una modalità battle royale online e le ha definite infondate. Allo stesso tempo, Jarrard ha riconosciuto che la mancanza di notizie da 343 ha alimentato alcune delle speculazioni dilaganti. Jarrard prosegue dicendo come sia 343 che Microsoft abbiano fornito pochissime notizie da quando il gioco è stato ritardato ad agosto; ha riferito che lo studio è attualmente in procinto di mettere insieme un aggiornamento di fine anno: non è chiaro se questo avverrà attraverso i canali Xbox ufficiali o parte di un evento come The Game Awards, ma la prospettiva dovrebbe comunque essere entusiasmante per i fan. In ogni caso, sarà interessante vedere cosa accadrà nei prossimi mesi in termini di Halo Infinite. Forse Microsoft terrà un altro evento digitale simile a quello che è stato trattenuto a luglio quando è stato svelato il gameplay di Halo Infinite . Halo Infinite è attualmente in fase di sviluppo.