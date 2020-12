Rachel Prowse, nuove rivelazioni sulla morte di Darth Vader

Rachel Prowse, la figlia dell’artista David Prowse, iconico attore interprete di Darth Vader nella Trilogia Classica di Star Wars, di cui abbiamo parlato in questa pagina, ha fatto nuove rivelazioni sulla morte del padre al tabloid britannico The Sun che aggiungono un piccolo, ma importante particolare a quanto già dichiarato dal manager storico per annunciane la scomparsa, senza però specificare le cause esatte della morte.

L’attore ottantacinquenne David Prowse è infatti passato a miglior vita il 29 Novembre 2020 in seguito a forti complicazioni respiratorie dovute al Covid-19, il virus che sta letteralmente decimando il mondo del cinema. La figlia Rachel Prowse ha confermato la notizia che il padre stesse lottando contro una forte forma di Alzheimer, ma che era stato anche ricoverato in ospedale a causa della SARS-COV-2 due settimane fa, e che nelle ultime ore era stato sottoposto a terapia intensiva. Un attore che lascia un vuoto incolmabile ed il cui nome, come ha ricordato anche la figlia stessa, è stato uno dei termini più ricercati sul portale Twitter, segno del grande affetto che tutti i suoi fan nutrivano e nutrono ancora per l’iconico attore e caratterista, entrato di diritto nella storia della fantascienza e del cinema in generale.

Queste le parole di Rachel Prowse al tabloid britannico The Sun: