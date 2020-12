Captain Tsubasa Rise of New Champions: in arrivo aggiornamento e DLC

Il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore Tamsoft faranno uscire domani 2 dicembre l’aggiornamento alla versione 1.10 di Captain Tsubasa Rise of New Champions. Poi, il 3 dicembre arriveranno i nuovi giocatori, via DLC che fanno parte del Character Pass: si tratta di Stefan Levin (svedese), Singprasert Bunnaak (thailandese) e Ricardo Espadas (messicano). Successivamente, all’interno del pack, arriveranno altri 6 giocatori.

Nel filmato viene anche mostrato che arriva, tramite aggiornamento gratuito, il capitolo Otomo Route della modalità Episode: New Hero. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.

Sul sito Bandai Namco è stato pubblicato un post del producer del gioco, che parla nei particolari di tutte le novità che arriveranno su Captain Tsubasa Rise of New Champions:

Come molti di voi hanno già teorizzato sui social media, introdurremo 3 calciatori dell’arco narrativo World Youth! Conosciamoli meglio.

Il primo è Stefan Levin.

Le sue capacità sono accompagnate da una tecnica sopraffina, caratteristiche che lo rendono bilanciato e facile da usare.

Potete sfruttare la sua “Finta dell’aurora”, che probabilmente conoscete già, ma visto il periodo in cui si svolge il gioco abbiamo utilizzato il tiro originale.

Ognuno di questi nuovi personaggi può essere inserito nella vostra squadra personale.

Inoltre, grazie alle loro carte amico potete attivare i relativi eventi allenamento in “Episodio: New Hero” e apprendere le loro utilissime tecniche.

Il secondo giocatore è Singprasert Bunnaak, della nazionale giovanile thailandese.

È un giocatore eccezionalmente potente, che quando mette a segno un contrasto può calciare la palla spingendo via anche l’avversario, conquistando il possesso e liberandosi di un nemico.

Probabilmente vi chiederete perché Bunnaak è un giocatore della nazionale mentre Levin ne è solo un membro onorario: il motivo è che quando abbiamo scritto la storia e preparato l’elenco dei partecipanti al torneo Junior Youth World Challenge la nazionale thailandese era inizialmente tra le squadre presenti, anche se alla fine non è apparsa.

Ovviamente anche Bunnaak metterà a disposizione le sue abilità e le sue tecniche tramite l’evento allenamento.

Il terzo personaggio è Ricardo Espadas della nazionale giovanile messicana.

È famoso per essere un giocatore aggressivo nonostante giochi in porta, ma dato che in questo gioco i portieri funzionano in modo leggermente diverso era difficile caratterizzarlo adeguatamente.

Chi ha giocato al nostro titolo sa già che gli estremi difensori perdono spirito solo quando eseguono le parate. Quando la loro barra dello spirito si svuota ci vuole tempo perché si riempia di nuovo, ma Espadas può ricaricarla eseguendo dribbling con successo: è un personaggio ad alto rischio e ad alto rendimento, in grado di ribaltare una partita.

Questi erano i nostri tre nuovi calciatori! Che ne pensate? In futuro aggiungeremo altri personaggi che speriamo vi piaceranno.

Abbiamo preparato anche un nuovo percorso che sarà introdotto con gli aggiornamenti gratuiti. Guardate il video!

La nuova arrivata è la scuola media Otomo guidata da Urabe. Molti di voi avevano già indovinato che si trattasse della Otomo quando ho parlato di “incrollabili” e “spirito ribelle” durante l’ultimo streaming in diretta.

Ovviamente nella loro storia potrete approfondire le peculiarità di ciascun membro della squadra. La loro strategia si basa sui contrattacchi, e il vostro personaggio potrà fare varie scelte per supportare Nitta come uomo assist, giocare come ala o unirsi ai difensori per rendere le retrovie ancora più solide.

Anche la “Barra squadra” e i “Comandi affinità” sono diversi dalle altre formazioni, e ci auguriamo che li troverete interessanti.

Abbiamo introdotto molte nuove funzionalità, ma vogliamo parlare soprattutto di due elementi.

Come già annunciato, inseriremo la Modalità assist che molti di voi hanno richiesto.

Sarà applicata solo a “Episodio: Tsubasa” per evitare di alterare il livello di potenza del giocatore personale, ma potete scegliere fra due diversi tipi di assist che renderanno la storia più semplice. Ovviamente potete sempre disattivarla e giocare al normale livello di difficoltà.

È consigliata per i giocatori che apprezzano questo titolo ma non sono pratici delle sue meccaniche.

Infine, abbiamo qualche informazione sulle modifiche al bilanciamento della potenza.

Abbiamo ricevuto molti feedback sul bilanciamento negli incontri online dopo il lancio del gioco e la pubblicazione della patch 1.02.

Per esempio, i gemelli Tachibana sono troppo forti. Diversi feedback hanno sottolineato elementi che allontanano il gioco dall’ideale che ci eravamo preposti, quindi implementeremo le prime modifiche al bilanciamento.

Aggiungere tiri e abilità al giocatore personale permette di rinforzare volontariamente la squadra, quindi interverremo su questo equilibrio di potenza.

Modificheremo anche i tiri combinati, che con l’aggiunta del giocatore personale diventano molto più forti di quanto previsto.

I cambiamenti a tiri e tecniche potrebbero aumentare la difficoltà dell’allenamento in “Episodio: New Hero”, quindi aggiusteremo le statistiche dei tiri.

Faremo qualcosa anche per l‘Uragano Skylab, la cui gittata effettiva è molto più ampia delle tecniche di blocco, come segnalato da molti utenti.

Abbiamo ricevuto molti altri feedback oltre a quelli di cui abbiamo parlato oggi, e continueremo a discuterne.

Ci impegneremo per rendere il gioco sempre più equilibrato, quindi vi chiediamo solo un po’ di pazienza.

I contenuti di cui abbiamo parlato oggi rappresentano la casella rossa del programma.

Lavoreremo su altri personaggi DLC, ma anche su aggiornamenti gratuiti e interventi di bilanciamento per rendere l’ambiente di gioco sempre più confortevole.

Abbiamo parlato di parecchi argomenti oggi! Che ne pensate?

Gli aggiornamenti gratuiti saranno disponibili da domani!

I personaggi aggiuntivi verranno invece pubblicati dopodomani. Non perdeteveli!

Qui invece la nostra recensione di Captain Tsubasa Rise of New Champions.