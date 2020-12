MGW-X: numeri da record per lo show digitale

Si è chiusa con numeri da record la prima edizione interamente digitale di MGW-X, lo show digitale di Fiera Milano e Fandango Club che unisce Milan Games Week, il più importante evento italiano dedicato ai videogiochi, e Cartoomics, la storica fiera del fumetto milanese. Quattro giorni di live streaming (dal 26 al 29 novembre) che hanno raggiunto ben 1.256.573 visualizzazioni, 6 milioni di minuti visti e picchi superiori ai 130k spettatori unici al giorno su un singolo canale dei 6 attivati per la manifestazione. Tutti i dettagli nel comunicato stampa di seguito:

1.256.573 visualizzazioni live , 6milioni di minuti visti e picchi superiori ai 130k spettatori unici al giorno su un singolo canale nei quattro giorni di show: questi i numeri record della prima edizione interamente digitale di MGW-X – Xtensive Xperience, una maratona di entertainment pop, geek e nerd che, su Twitch dal 26 al 29 novembre, ha preso vita attraverso sei canali e un palinsesto di eventi e special guest di rilevanza nazionale e internazionale.

Lo show digitale ha unito per la prima volta Milan Games Week , il più importante evento italiano dedicato ai videogiochi, all’esport, al digital entertainment e alla geek culture giunto alla 10a edizione , e Cartoomics , lo storico appuntamento con il mondo del fumetto, dell’editoria, dell’intrattenimento e della cultura pop.

MGW-X rappresenta uno dei nuovi format dell’offerta di Fiera Milano Platform, la piattaforma di business di Fiera Milano che sarà sempre più immersiva, personalizzata e multicanale: ampio spazio alla produzione di intrattenimento e tv, allo streaming di incontri e competizioni, senza tralasciare le occasioni di scambio di informazioni, di confronto, di contatti commerciali e di vendita.

Il ricco palinsesto di MGW-X si è sviluppato intorno a sei canali tematici, tutti in diretta streaming su Twitch:

– tutte le ultime novità dal mondo dei videogame e i migliori gameplay sono state raccontati e commentati su MGW_Games, condotto da Bryan Ronzani, voce e volto di Radio105;

– il canale Cartoomics, interamente dedicato all’editoria e al fumetto, è stato presentato da Giorgia Vecchini, nota a livello internazionale nel mondo del cosplaying;

– i progetti più interessanti degli sviluppatori indipendenti sono stati protagonisti di MGW_Indie, canale sviluppato in collaborazione con l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi IIDEA , che ha dato loro un’importante vetrina e l’occasione di mostrarsi a migliaia di appassionati e addetti ai lavori;

– e soprattutto il sempre crescente mondo degli esport cui erano dedicati ben 2 canali: MGW-Esports by PG Esports e MGW-Esports by ESL, due arene virtuali in cui si sono susseguiti spettacolari tornei di rilevanza internazionale e iniziative che hanno coinvolto i volti più noti del panorama competitivo italiano.

– Sul canale di Radio 105 (RADIO_105) MGW-X è stata raccontata in diretta dalla sede di Radio 105 da cui, dopo l’esibizione di Shade dell’opening night, da venerdì a domenica è andato in scena un ricco palinsesto che ha intrecciato chiacchierate, sessioni di gameplay ed esibizioni musicali in compagnia dei talent dell’emittente, Daniele Battaglia, Fabiola e Dario Spada, Gli Autogol e Ludovica Pagani. Seguitissimi i live di artisti molto amati dai più giovani: Il Tre, Mr Rain, J Lord con Dat Boi Dee e Cromo hanno infiammato il canale.