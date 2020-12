Worms Rumble: trailer di lancio per il battle royale

Da oggi primo dicembre è disponibile Worms Rumble, battle royale della celebre saga con i vermi di Team17. Come vi avevamo fatto sapere stamattina, il gioco è disponibile tra i titoli del PlayStation Plus di dicembre per PlayStation 4 e PlayStation 5, ed arriva anche su PC, via Steam. Per l’occasione il publisher/sviluppatore britannico ha fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto, ed ha anche pubblicato un post sul proprio sito ufficiale.

Prima dell’uscita, il gioco aveva avuto una fase open beta ad inizio novembre.

Questa la descrizione di Worms Rumble attraverso la pagina Steam:

In Worms Rumble, il gioco che hai sempre amato diventa un’esperienza inedita, con frenetiche battaglie in tempo reale per 32 giocatori e il supporto al cross-platform. Combatti nelle modalità Deathmatch e Ultimo verme, dove una sola granata può decidere la tua sorte!

Oltre alle armi che i fan di Worms adorano da sempre, come il bazooka, il fucile a pompa e il lanciapecore, il tuo arsenale si arricchirà di nuovi strumenti di morte per scalare i ranghi ai danni dei tuoi invertebrati avversari. Personalizza il tuo verme, partecipa alle sfide e agli eventi e sperimenta con le modalità nel laboratorio. È sempre Worms, ma tutto nuovo!

Il primo Worms in tempo reale!

Non c’è tempo per i turni in Worms Rumble. Ogni battaglia si svolge in TEMPO REALE! Se il tuo avversario ti sta crivellando di piombo, rispondi al fuoco senza pensarci due volte!

Multigiocatore cross-platform per 32 giocatori

Su console o PC, il campo di battaglia è unico. E le modalità battle royale Deathmatch e Ultimo verme (in singolo o a squadre) saranno disponibili al lancio!

Armi classiche e nuove modalità di gioco

Nel nuovo episodio ti attendono le armi che hai imparato ad amare, ma anche molte novità! Classici come il bazooka, la granata benedetta e il lanciapecore andranno a braccetto con il pescecannone, il blaster al plasma e lo scudo razzo.

Eventi, sfide e il laboratorio

Partecipa agli eventi stagionali e della community, e affronta le sfide giornaliere per guadagnare esperienza e ricompense di gioco. Poi sperimenta con armi e modalità inedite nel laboratorio. Ogni settimana, ti proporremo nuove modalità sperimentali con nuovi, divertenti modi per giocare!

Personalizzazione

Guadagnando esperienza e valuta di gioco potrai sbloccare e acquistare superfici per le armi, tenute, accessori ed emote! Crea il tuo stile personale perché tutti ti riconoscano sul campo di battaglia.