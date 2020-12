PlayStation Now: ecco i titoli di dicembre

Era già trapelata in rete, visto l’aggiornamento dello store giapponese, ma ora è ufficiale anche la lista dei giochi che arriveranno qui da noi sul PlayStation Now per il mese di dicembre. Si tratta di:

Horizon Zero Dawn

Stranded Deep

Wrackfest: Drive Hard. Die Last (disponibile fino al 31 maggio 2021

The Surge 2

Darksiders 3

Per l’occasione è stato pubblicato un post sul canale ufficiale PlayStation Blog.

Da stamattina sono disponibili anche i titoli per il PlayStation Plus di dicembre.