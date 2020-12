The Pokémon Company annuncia Pokémon Kids Festa d’inverno

The Pokémon Company, già menzionata poche ore fa per la sua nuova collezione premium di Poké Ball, torna anche oggi con un’altra novità. Ha difatti annunciato che ha dato il via al nuovo sito fatto principalmente per i fan più piccoli dei Pokémon, Pokémon Kids Festa d’inverno.

Già da ora è possibile accedere e giocare ad una vasta gamma di minigiochi free-to-play, potendo accedervi da qualunque dispositivo tra tablet, smartphone e PC con un browser web. Mentre sotto potete vedere il video esplicativo rilasciato da The Pokémon Company, vi lasciamo alla descrizione dell’evento e delle modalità mentre, a questo link, potrete iniziare subito a giocare!