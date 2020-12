Disponibile in Italia l’Asus ZenBook Flip S UX371

ASUS annuncia la disponibilità sul proprio sito ufficiale dello ZenBook Flip S (UX371), il laptop OLED convertibile più sottile al mondo. Il portatile ASUS ZenBook Flip S è stato tra i primi portatili ricevere la certificazione Intel Evo, che assicura la combinazione perfetta di prestazioni premium e reattività rapida, utilizzo efficiente della batteria e immagini straordinarie per creare una nuova classe di notebook capaci di offrire un’esperienza eccezionale, anche in mobilità.

L’ultra-compatto ZenBook Flip S offre una portabilità senza precedenti, con uno spessore di soli 13,9 mm e un peso ridotto di 1,2 kg. L’ultra-vivido display touchscreen 4K UHD OLED NanoEdge, PANTONE Validated, offre un’ampia gamma di colori 100% DCI-P3, con neri profondi certificati VESA DisplayHDR 500 True Black per offrire un contrasto eccezionale. È anche certificato TÜV Rheinland per la protezione degli occhi, e per un input più intuitivo supporta la nuova stylus ASUS Pen, che garantisce massima precisione con 4096 livelli di pressione.

ZenBook Flip S si contraddistingue per un lussuoso design premium, con una prestigiosa finitura Jade Black, inserti con taglio a diamante a contrasto in color rame, e una barra decorativa in alluminio spazzolato. La robusta cerniera ErgoLift a 360°, progettata con incredibile precisione, consente di utilizzare il dispositivo in qualsiasi angolatura: in modalità classica a laptop, completamente piegato a tablet o in qualsiasi via di mezzo come in modalità stand o a tenda. ZenBook Flip S dispone inoltre dell’ASUS NumberPad 2.0 che consente l’utilizzo rapido dei numeri e di tastiera con il nuovo design edge-to-edge che offre più spazio per tasti funzione aggiuntivi.

Incredibili prestazioni in movimento sono fornite dall’ultima tecnologia Intel Core i7 di 11a generazione e dalla scheda grafica Intel Iris Xe, combinata con 16 GB di RAM e una SSD PCIe 3,0 x4 fino a 1 TB.