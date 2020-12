Red Dead Online: disponibile standalone e nuovo aggiornamento

Come vi avevamo fatto sapere qualche giorno fa, da oggi primo dicembre è disponibile in formato standalone, Red Dead Online, versione multiplayer in rete di Red Dead Redemption 2. Questo vuol dire che chi vuole solo giocare alla versione online del gioco, ora può farlo. Al momento questa versione è scontata a 4.99 euro (sui 19.99 di partenza) fino al 15 febbraio 2021 ed è dipsonibile su PC (Rockstar Games Launcher, Epic Games Store, Steam) PlayStation 4 e Xbox One.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un tweet con il trailer, che potete vedere qui sotto.

Red Dead Online now available to purchase as a standalone game for new players who don't own Red Dead Redemption 2.

Join millions of players in the American West, and experience a world packed with years’ worth of new features, gameplay and enhancements.https://t.co/6le562IIHj pic.twitter.com/c0b5Dz91Tu

— Rockstar Games (@RockstarGames) December 1, 2020