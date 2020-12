King Arthur Knight’s Tale arriva su Steam il 12 gennaio in Early Access

NeocoreGames ha appena annunciato che, grazie al successo della campagna Kickstarter, il nuovo titolo RPG strategico King Arthur Knight’s Tale entrerà nel programma di Accesso Anticipato di Steam il giorno 12 gennaio 2021.

Basato sulla mitologia di Re Artù, l’opera presenta un gameplay ibrido tra GDR e strategico a turni, portando nel moderno una delle mitologie tradizionali raccontata per mezzo di filtri dark fantasy. Sicuramente un aspetto diverso per una delle storie più raccontate nel mondo. Qui sotto vi elencheremo le caratteristiche principali di King Arthur Knight’s Tale con un trailer d’annuncio in calce, mentre troverete la pagina Steam a questo link. È inoltre in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI