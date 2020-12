Xbox Game Pass: nuovo aggiornamento per console permette il preload dei titoli

Nella giornata di ieri, Microosft ha rilasciato il nuovo aggiornamento per la famiglia di sistemi Xbox. Tale update porta in generale tante migliorie. Non solo vanno a toccare il sistema centrale di Xbox, ma aggiungono anche nuove possibilità per il servizio targato Microsoft Xbox Game Pass.

Come si può leggere sul post del blog ufficiale, Xbox Wire, tale update (che dovrebbe già esser arrivato su tutti i sistemi piazzati) permetterà a tutti gli utenti sottoscritti al servizio Xbox Game Pass su console di pre-scaricare i titoli ancor prima della loro uscita sul servizio stesso. Basterà andare nella sezione “Prossimamente” per trovare tali titoli. Badate bene che non tutti i titoli presenti in questa sezione saranno pre-scaricabili.

Le novità però, non finiscono qui. Infatti ora gli utenti potranno personalizzare le loro Xbox Series X e S con sfondi dinamici, mentre nuove targhe sono state immesse per mostrare quali titoli usano l’Auto HDR e quali pubblicazioni sono Ottimizzate per le console di nuova generazione di Microsoft. Avete letto della data d’arrivo di DOOM Eternal su Xbox Game Pass su PC?