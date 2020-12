Dave Filoni parla del personaggio di Ahsoka Tano

Ahsoka Tano ha fatto il suo debutto live-action nell’ultimo episodio di The Mandalorian di Disney + ottenendo un successo strepitoso dopo aver vissuto nel piccolo schermo animato con The Clone Wars e Star Wars Rebels e ora lo showrunner e scrittore/regista Dave Filoni ha parlato di dove si potrebbe collocare l’apparizione di Ahsoka nella timeline di Star Wars.

L’ultima volta che i fan l’hanno vista nel mondo animato, stava seppellendo una delle sue due spade laser su una luna nel finale di serie di The Clone Wars, mentre il finale di serie di Rebels, cronologicamente impostato dopo il primo, l’ha vista collaborare con Sabine Wren per cercare il compagno Jedi Ezra Bridger. Nell’ultimo episodio di The Mandalorian, intitolato “The Jedi”, è in contrasto con il magistrato imperiale Morgan Elsbeth nel tentativo di trovare Thrawn e sebbene questo possa apparentemente indicare che ha luogo dopo l’epilogo dei ribelli, Dave Filoni ha dichiarato a Vanity Fair che potrebbe non essere così.

“È interessante, non è necessariamente cronologico. Penso che la cosa che le persone non capiranno è che vogliono andare in modo lineare, ma come ho imparato da bambino, niente in Star Wars funziona davvero in modo lineare. Quindi, è possibile che la storia che sto raccontando in The Mandalorian abbia effettivamente luogo prima di quella. Possibile. Sto dicendo che è possibile.”



The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima dell’emergere del Primo Ordine. Pedro Pascal interpreta un guerriero mandaloriano solitario nei confini esterni della galassia ed è affiancato da Gina Carano (Deadpool) che interpreta Cara Dune, un ex soldato d’assalto ribelle, che ha problemi a reintegrarsi nella società, e Carl Weathers nei panni di Greef, un uomo a capo di una gilda di cacciatori di taglie che assume il mandaloriano per un lavoro. La serie è interpretata anche da Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Emily Swallow (Supernatural), Carl Weathers (Predator), Omid Abtahi (American Gods), Werner Herzog (Grizzly Man) e Nick Nolte (Affliction).