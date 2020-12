Rainbow Six Siege: raggiunti due milioni di giocatori in Italia

Ubisoft annuncia che Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ha superato i 2 milioni di giocatori unici italiani. Lanciato nel 2015, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege è diventato uno degli sparatutto multiplayer di maggior successo, e nel suo quinto anno dall’uscita continua a evolversi con nuovi contenuti, come il lancio di Operazione Neon Dawn e la disponibilità delle versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege arriva sulle console di nuova generazione con alcune novità molto attese, tra cui i 120 frame al secondo e una risoluzione massima di 4K con render scaling, allo stesso prezzo della versione per la generazione attuale di console. Inoltre, i possessori di quest’ultima potranno ottenere la rispettiva versione di nuova generazione per la stessa famiglia di dispositivi senza alcun costo aggiuntivo.

Rainbow Six Siege supporta anche i progressi cross-gen e il gioco multipiattaforma sempre sulla stessa famiglia di dispositivi. Questa serie di miglioramenti intende sfruttare le principali potenzialità offerte dalle console di nuova generazione per offrire la migliore esperienza possibile ai giocatori.

Contemporaneamente, Operazione Neon Dawn, la stagione finale del quinto anno di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e S, la famiglia di console di Xbox One e PC, oltre a Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft. La nuova stagione include diverse novità, tra cui la nuova operatrice Aruni, una versione rinnovata della mappa Grattacielo e nuove impostazioni di accessibilità.

I possessori dell’Year 5 Pass potranno giocare con Aruni immediatamente, mentre tutti gli altri giocatori potranno sbloccarla usando la propria Fama o Crediti R6 a partire dall’8 dicembre. Mentre gli altri contenuti della nuova stagione, tra cui la versione rinnovata della mappa Grattacielo, saranno disponibili gratuitamente per tutti i giocatori. La stagione 4 del quinto anno vede anche l’introduzione di un Pass Battaglia, disponibile da ora fino al 22 febbraio.

Operazione Neon Dawn vede anche il lancio del programma Sixth Guardian, in cui alcune stagioni renderanno acquistabile uno speciale bundle a tempo limitato dedicato a varie organizzazioni di beneficenza. Da oggi, i giocatori di Rainbow Six Siege potranno acquistare un bundle con uniforme, skin per l’arma, ciondolo e copricapo per Doc. Il 100% dei ricavi netti, con un minimo di 60 dollari per ogni bundle venduto, sarà donato all’organizzazione di beneficenza The AbleGamers Charity. AbleGamers è un’organizzazione no profit che supporta i giocatori con disabilità fornendo loro gli strumenti necessari per divertirsi con la propria esperienza di gioco preferita e promuovendo l’inclusione nel settore videoludico.