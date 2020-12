Xbox Series S è retrocompatibile con PS2

La scoperta dello YouTuber Modern Vintage Gamer ha dell’incredibile: Xbox Series S è retrocompatibile con tutti i titoli di PlayStation 2. Grazie ad uno dei suoi video, il content creator ha spiegato che con la modalità sviluppatore della console targata Microsoft è possibile installare diversi tipi di emulatori.

Per cui non solo PS2, ma anche i cataloghi di Dreamcast, GameCube, e Wii sono fruibili su Xbox Series S. A conferma di ciò, nel filmato del ragazzo è possibile osservare come stia giocando senza alcun problema a Metal Gear Solid 2, Silent Hill 2 e altre IP storiche targate Sony. Sicuramente, questa feature non è stata implementata intenzionalmente, ma resta comunque una piacevole sorpresa.