ROG Crosshair VIII Dark Hero e Strix B550-XE Gaming disponibili in Italia da oggi

ASUS Republic of Gamers annuncia la disponibilità in Italia di due nuove schede madri pronte ad accogliere i nuovi processori Ryzen: ROG Crosshair VIII Dark Hero e ROG Strix B550-XE Gaming

ROG Dark Hero

La scheda madre ROG Crosshair VIII Dark Hero è la prima scheda ASUS X570 a implementare un design di raffreddamento completamente passivo, caratterizzato da un dissipatore di grandi dimensioni che si estende dalla zona del chipset allo spazio tra gli slot PCIe. La superficie aggiuntiva aiuta a tenere sotto controllo le temperature anche quando la scheda è equipaggiata da un complemento completo di hardware. La nuova Dark Hero vanta un comparto di alimentazione con 16 fasi (14+2) in topologia “teamed”, ossia accoppiate, in grado di garantire 90A e rispondere ai grandi carichi transitori delle recenti CPU.

Esteticamente la scheda vede un piccolo restyling rispetto alle schede ROG X570 di prima generazione. La sua finitura nera offre un contrasto sorprendente con l’illuminazione Aura RGB, rendendo il design estremamente accattivante.

I due slot PCIe 4.0 x16 primari sono rinforzati con il design SafeSlot per supportare anche le schede grafiche decisamente pesanti. Accanto, due slot PCIe 4.0 x4 M.2 sono pronti per ospitare gli SSD NVMe più veloci disponibili.

La ROG Crosshair VIII Dark Hero, tra le tante feature esclusive, vanta una gamma di funzioni pensate per gli overclocker che cercano di spingere i chip al limite. I pulsanti dedicati per le impostazioni CMOS e attivare BIOS FlashBack si trovano sulla mascherina I / O preinstallata per dare agli utenti il pieno controllo del proprio sistema.

ROG Strix B550-XE Gaming WiFi

La nuova punta di diamante della gamma di schede madri B550, la ROG Strix B550-XE Gaming, garantisce una migliore potenza con le sue 16 fasi (identici a ROG Crosshair VIII Dark Hero) per gestire al meglio i nuovi processori AMD Zen 3.

Strix B550-XE Gaming offre un sistema di raffreddamento completo che include dissipatori VRM a raffreddamento attivo. Sono presenti dissipatori di calore dedicati anche per i doppi slot M.2, nonché una scheda Hyper M.2 x16 Gen 4 in bundle.

Inoltre, Strix B550-XE Gaming include connettività Intel Ethernet 2.5G, Intel WiFi 6 AX200, sei slot M.2 (quattro sulla scheda Hyper M.2 x16) e BIOS FlashBack.