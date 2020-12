Nvidia RTX 3060 Ti è disponibile da oggi

A partire da oggi, 2 dicembre, Nvidia ha annunciato che il modello RTX 3060 Ti appartenente alla serie 30 sarà disponibile per l’acquisto. La scheda grafica è in vendita al prezzo di listino di 399 dollari, cento in meno alla 3070. Ovviamente, la community è preoccupata per il suo lancio.

Non è un segreto che i precedenti arrivi delle nuove produzioni targate Nvidia abbiano lasciato l’amaro in bocca a molti utenti, i quali non hanno avuto l’opportunità di comprarle. Tuttavia, l’azienda non ha rilasciato nessuna informazione a riguardo, per cui bisogna unicamente sperare che questa volta il numero delle scorte riescano ad accontentare la maggior parte di coloro che hanno intenzione di potenziare la loro postazione da gaming.