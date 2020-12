The Game Awards: Holland presenterà con Keighley e possibile trailer di Uncharted

Il 10 dicembre, il gameverse globale è pronto per offrire la sua più grande celebrazione fino ad ora. I Game Awards, la celebrazione annuale di fine anno dell’industria dei videogiochi, torneranno in diretta giovedì 10 dicembre 2020 come live streaming digitale gratuito disponibile su più di 45 piattaforme video globali. L’anno scorso, i Game Awards hanno raggiunto 50 milioni di spettatori globali, incluso un picco di spettatori simultanei dal vivo di oltre 7,7 milioni di fan. Di seguito la dichiarazione di Geoff Keighley, creatore / produttore / presentatore di The Game Awards:

Nel 2020, i videogiochi ci hanno connesso e confortato più che mai, e questo rende l’edizione 2020 dei The Game Awards il nostro spettacolo più importante di sempre. Il nostro team sta lavorando duramente per fornire un programma innovativo e ponderato che celebra l’eccellenza, anticipa il futuro e amplifica le voci importanti che stanno plasmando il futuro di questo mezzo.

Senza un pubblico dal vivo, i fan di tutto il mondo e migliaia di co-streamer dal vivo parteciperanno e interagiranno virtualmente con lo spettacolo sui social media, attraverso esperienze di gioco dal vivo e tramite estensioni interattive sulle principali piattaforme di streaming. Ulteriori dettagli verranno rivelati nei prossimi mesi.

Con il mondo incapace di riunirsi in sicurezza in un luogo fisico, i Game Awards adatteranno un approccio multi-città alla trasmissione del 2020. Lo spettacolo andrà in onda dal vivo in 4K UHD da location di studio senza pubblico di persona a Los Angeles, Tokyo e Londra. Le tre città ospitanti per i Game Awards saranno connesse digitalmente per una celebrazione innovativa con presentazioni di premi dal vivo, performance musicali e annunci di giochi in anteprima mondiale spettacolari. Giovedì prossimo daremo il benvenuto a Tom Holland, star del prossimo film Uncharted, che insieme a Geoff Keighley presenterà i The Game Awards 2020. Sicuramente in quest’occasione avremo modo di vedere il primo trailer del nuovo film Uncharted di Holland.