Kena Bridge of Spirits: sono stati pubblicati nuovi screenshot

Il lancio della PS5 di Sony, avvenuto verso la metà di Novembre, è stato un evento molto importante per quanto riguarda l’arrivo delle console next-gen, tra i vari giochi usciti al lancio uno che mancava all’appello è Kena: Bridge of Spirits, rimandato ma alla fine è stato rinviato al 2021: gli sviluppatori, nel frattempo, hanno pubblicato nuovi screenshot del titolo. Non è chiaro se questi siano in-game o da quale delle tre versioni provengano, ma una cosa è chiara: questo è un piccolo titolo dall’aspetto accattivante. Vediamo Kena in alcuni feroci combattimenti, oppure in giro ad esplorare il mondo.

Kena: Bridge of Spirits è forse uno dei giochi per PlayStation 5 più attesi dopo il lancio e continua a sembrare incredibile nelle nuovi screenshot rilasciati dallo sviluppatore Ember Lab. Le immagini mostrano ambienti lussureggianti, combattimenti difficili e grandi scoperte. Siamo sicuri che sarai d’accordo, questi sembrano concept art portati in vita. Il gioco è ancora sulla buona strada per il lancio all’inizio del 2021 e non preoccuparti se non hai ancora una PS5, poiché sarà disponibile anche su PlayStation 4. Incrociamo le dita, sperando di vedere di più ai The Game Awards la prossima settimana. Kena: Bridge of Spirits uscirà nel primo trimestre del 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Puoi trovare tutti i nuovi screenshot del titolo della Ember Lab qui.