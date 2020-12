Okami HD: la versione Switch è la più venduta della serie

Okami è un ottimo esempio di un gioco in cui le sue prestazioni commerciali non si avvicinano nemmeno a rendere giustizia a quanto fosse buono il gioco stesso: spesso considerato da molti uno dei migliori giochi del suo tempo, Okami è stato un fallimento commerciale per Capcom quando è stato lanciato per la prima volta, anche se per fortuna le successive riedizioni per varie piattaforme hanno aiutato il gioco a vendere molto di più, quindi nel suo stato attuale, non può più essere considerato un fallimento commerciale. Ora, i dati di vendita trapelati da Capcom, che ha dovuto affrontare vari problemi e quindi non mancano le perdite nelle ultime due settimane, hanno rivelato quanto la riedizione più recente del gioco, Okami HD, sia stata venduta su ogni piattaforma, tramite ResetEra. Non sorprende poi che Nintendo Switch sia la piattaforma su cui il gioco sia stato venduto di più.

Su Switch, Okami HD ha venduto 600.000 unità, con PC e PS3 in coda con circa 536.000 e 529.000 unità vendute rispettivamente. Su PS4, il gioco ha venduto 445.000 unità, mentre Xbox One è stata e non sorprende, ancora una volta la versione HD del titolo ha venduto 121.000 unità. Resta da vedere se vedremo o meno un sequel. Rimane molto richiesto e sicuramente c’è stato interesse nel settore, al di fuori di Capcom, almeno, per un sequel.