Doraemon Nobita’s Little Star Wars: lancio annunciato per il 2021

FuRyu lancerà un gioco basato sul film d’animazione Doraemon: Nobita’s Little Star Wars 2021 per Switch il 3 marzo 2021 in Giappone, confermano gli elenchi di rivenditori come Rakuten. Di seguito una panoramica del gioco:

Un party game Doraemon a cui tutti possono giocare! Ricco di minigiochi che ti consentono di vivere le scene del film con un massimo di quattro giocatori, familiari o amici.

Punta a diventare il numero uno del gioco competitivo o lavora insieme per sconfiggere potenti nemici nel gioco cooperativo. Gioca a tutti i tipi di minigiochi al massimo con controlli semplici utilizzando i controller Joy-Con. Goditi la storia mozzafiato del film in un gioco! Puoi persino raccogliere i gadget di Doraemon.

Questa non è la prima volta che viene lanciato un gioco basato su un manga, dato che Doraemon: Story of Season è ora disponibile su PS4, PC e Switch. Mentre Doraemon: Story of Season è un simulatore di agricoltura di ruolo simile a Harvest Moon, Doraemon: Nobita’s Little Star Wars sarà più simile ad un party game. Ci sono molti fantastici giochi basati su anime di tutti i tipi diversi che fanno sembrare il gioco Doraemon: Nobita’s Little Star Wars più coinvolgente e sarà interessante vedere se quanto successo otterrà il titolo quando verrà lanciato in occidente.