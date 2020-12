The Umbrella Academy: Elliot Page rimane nel cast

Ieri è stato un grande giorno per l’attore nominato all’Oscar Elliot Page, quando ha annunciato su Twitter di essere transgender e non binario. Page ha dichiarato nel suo annuncio ufficiale di usare i pronomi lui / loro. Più tardi, è stato confermato che Page sarebbe rimasto un membro del cast di The Umbrella Academy, la serie Netflix di successo basato sull’omonima serie Dark Horse Comics in cui ha recitato per due stagioni.

Variety ha riferito che secondo fonti interne del colosso dello streaming, Page sarebbe rimasto un membro del cast di The Umbrella Academy. Ciò significa che tornerà nella stagione 3 per interpretare Vanya Hargreeves. Nella serie, Vanya è una donna bisessuale e uno dei sette fratelli supereroi conosciuti come la Umbrella Academy. Gli addetti ai lavori dicono anche che al momento non ci sono piani per cambiare l’identità di genere di Vanya in modo che sia più strettamente allineata con l’identità di genere di Page.

Page non ha commentato quello che la sua decisione comporterà a livello di trama per The Umbrella Academy, quindi sarebbe ingiusto speculare su come dovrebbe essere gestita la questione. È stato anche riferito da Variety che Netflix ha iniziato ad aggiornare i metadati sulla sua piattaforma in modo che il nuovo nome di Page sia visibile. Il nome dovrebbe essere ufficialmente aggiornato sul sito nei prossimi giorni. Il nome di Elliot Page è stato aggiornato anche su IMDb. Poco dopo che l’attore ha pubblicato la sua dichiarazione su Twitter, l’account Twitter ufficiale di Netflix ha risposto, scrivendo un caloroso messaggio di congratulazioni:

“Così orgogliosi del nostro supereroe! TI AMIAMO ELLIOT! Non vediamo l’ora di vederti tornare nella terza stagione!“

Le stagioni 1 e 2 di The Umbrella Academy sono ora disponibili per lo streaming su Netflix. Vi terremo aggiornati sulle prossime novità, nel frattempo per ulteriori informazioni, potete trovare in questo articolo la prima immagine della stagione 3 di The Umbrella Academy.