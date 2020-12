Glister è entrato nei San Francisco Shock

La celebre organizzazione Esports dei San Francisco Shock ha appena annunciato di aver acquisito il DPS coreano Gil-seong “Glister” Lim, ex giocatore dei London Spitfire. Il ragazzo consolida il numero di personale offensivo a cinque, fornendo ancora più stabilità all’interno del team.

La scorsa edizione di Gilster si è rivelata molto positiva al fianco della squadra londinese. Tuttavia, il ragazzo ha ora l’arduo compito di dover mantenere alte anche le aspettative che il nuovo staff ripone verso di lui. La conferma del suo ingresso nel roster è arrivata direttamente dall’account Twitter ufficiale della sua nuova bandiera.

Another piece to the championship puzzle is in place… #3Peat

Please welcome @Glisterow to the Shock Family 🧡 pic.twitter.com/6WzsCYJ5Rd

— San Francisco Shock (@SFShock) December 1, 2020