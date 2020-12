T1 finalizza il suo roster per la LCK 2021

La celebre organizzazione Esports T1 ha appena annunciato di aver finalizzato il suo roster che parteciperà alla LCK 2021. La conferma è arrivata grazie all’estensione del contratto di Choi “Ellim” Elim e la promozione di Moon “Oner” Hyun-jun dall’academy. Il tutto è stato successivamente riportato grazie ad un post sull’account Twitter ufficiale della società.

T1 ha deciso di puntare molto su Oner, il quale sarà ora alla sua prima esperienza di grande rilievo nel panorama competitivo di League of Legends. D’altro canto, Ellim si è già dimostrato un ottimo jungler, ragion per cui la sua permanenza era quasi scontata.

"Ellim" 최엘림 선수가 계약을 연장함과 동시에 "Oner" 문현준 선수가 아카데미에서 콜업되었습니다. 세 명의 정글러로 맞이하는 이번 시즌, 많은 기대 부탁드립니다.

We're excited to announce that Ellim extended his contract and Oner is called up to finish our roster.#T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/H3bIe2N4ie

