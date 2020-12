Bend Studio: John Garvin e Jeff Ross lasciano

John Garvin, creative director di Sony Interactive Entertainment Bend Studio, e il game director Jeff Ross, hanno annunciato di aver lasciato lasciato lo studio dell’Oregon.

Garvin era in Bend Studio dal 1997, quando ancora si chiamava Eidetic e prima che fosse acquisito da Sony Interactive Entertainment nel 2000, mentre Ross è stato con SIE dal 2006 e in Bend Studio in particolare dal 2015.

Secondo il thread di Twitter che annuncia la sua uscita, Garvin aveva lasciato Bend Studio più di un anno fa. Ecco il suo messaggio completo:

“Salve a tutti, un rapido annuncio: non ne ho parlato prima per vari motivi, ma non lavoro più con Bend Studio e non lo faccio da più di un anno. Da quando è uscito Days Gone, mi sono concentrato su progetti personali: pittura, scrittura, pubblicazione e in generale, godendomi una pausa dall’industria dei giochi. Per chi non lo sapesse, nel 1997 mi sono trasferito a Bend, in Oregon, e ho iniziato a lavorare come art director per Eidetic, un minuscolo studio di 12 persone diretto dal leggendario Marc Blank (creatore di Zork ).

“Negli ultimi due decenni, ho aiutato lo studio a diventare un importante sviluppatore, ora parte della famiglia Sony. Lungo la strada, ho scritto e diretto tutti i giochi da Syphon Filter a Days Gone, inclusi due dei miei preferiti, Resistance: Retribution e Uncharted Golden Abyss.

“Gli ultimi 20 anni sono stati un viaggio straordinario. Voglio ringraziare Shuei Yoshida, Scott Rohde e Connie Booth per le opportunità che mi hanno dato; il direttore dello studio Christopher Reese che era in Eidetic dall’inizio! l’intera famiglia Sony che ha fornito così tanto supporto in tutto il mondo; il direttore del gioco Jeff Ross con cui ho lavorato di tanto in tanto e che è uno dei designer più esperti di giochi che conosca; e l’intero team di Days Gone. Lo studio era come una famiglia per me e auguro loro tutto il meglio.

“Infine, voglio ringraziare i fan di Days Gone, Syphon Filter, Resistance: Retribution e Uncharted Golden Abyss. Siete i migliori. Per me, questi non erano solo progetti di giochi, erano lavori d’amore e tu hai reso utili tutte le ore che ci sono volute per crearli. Grazie!”

Qui sotto il primo della serie di Tweet con cui Garvin ha fatto il suo annuncio.

Hi all, a quick announcement: I haven’t spoken about this before for various reasons, but I’m no longer with Bend Studio and haven’t been for over a year. Since Days Gone shipped, I’ve been focusing on personal projects: painting, writing, publishing … (1 — John Garvin (@John_Garvin) December 1, 2020

A differenza di Garvin che non fa dunque più parte di Bend Studio da diverso tempo, Ross uscirà dal team questa settimana. Il suo messaggio su Twitter recita: “Questa è la mia ultima settimana su PlayStation e Sony Interactive Entertainment Bend Studio. Sono incredibilmente orgoglioso di tutti i giochi realizzati, ma non vedo l’ora di affrontare nuove sfide. Pubblicherò i miei piani futuri più tardi, ma mi trasferirò a Chicago quando il COVID si sarà calmato. ”

This week is my last at @PlayStation and @BendStudio. I'm incredibly proud of all the games I got to make, but also looking forward to new challenges ahead. I'll post about my plans later, but I'll be moving to Chicago once COVID calms down. #JeffsGone #DaysGone — Jeff Ross #DaysGone #PlayStation5 #Sony (@JakeRocket) December 1, 2020

Sony Interactive Entertainment Bend Studio ha pubblicato Days Gone per PlayStation 4 nell’aprile 2019. Secondo i profili LinkedIn degli scrittori senior Laurel Williams Dibble e Tom Dibble, lo studio sta attualmente lavorando a un “titolo open world AAA” non annunciato. I partner hanno notato che è stata creata la “mitologia, regole del mondo, personaggi e storia completa” per il titolo. Quando i fan ha chiesto un sequel di Days Gone su Twitter a gennaio, Ross ha semplicemente risposto: “Restate sintonizzati”.