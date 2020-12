Destiny 2: lanciata la campagna di beneficienza Game2Give

La Fondazione Bungie ha dato il via alla raccolta di fondi online Game2Give che mira a mobilitare i Guardiani e raccogliere fondi per i bambini negli ospedali degli Stati Uniti. La raccolta fondi di Game2Give durerà fino al 13 dicembre con l’obbiettivo di raccogliere 2 milioni di dollari. Game2Give è un evento di beneficenza internazionale che offre ricompense esclusive ed esperienza in livestream per milioni di fan di Destiny in tutto il mondo. La Fondazione Bungie ha creato la partnership Game2Give con Children’s Miracle Network Hospitals per supportare i bambini più vulnerabili.

I Guardiani che desiderano collaborare possono registrarsi per ospitare il proprio stream di raccolta fondi da oggi fino al 13 dicembre. In italia siamo lieti di avere ElitGaming come partecipante all’evento. Calendario dell’evento disponibile qui.

I generosi Guardiani riceveranno come premi esclusivi: