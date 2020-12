Genshin Impact: nuovo video-documentario “Travel Afar”

n questo periodo miHoYo sta pubblicando una serie di filmati-documentario che mostrano i riferimenti paesaggistici che hanno ispirato il loro JRPG di successo Genshin Impact. Dopo i paesaggi carsici di Zhangjiajie, e dell’area di Huanglong, è ora il turno della citta di Guilin.

Come descritto sul forum ufficiale del gioco:

È stato detto che “Guilin ha il miglior panorama del mondo”. Ai nostri occhi, questa bellezza non si trova solo nelle montagne tentacolari e nei fiumi tortuosi, ma anche nelle barche da pesca, nelle case di mattoni, nei comignoli fumanti e nelle canzoni dei pescatori. I paesaggi e gli elementi culturali di Guilin hanno svolto un ruolo enorme nell’ispirare la creazione di una delle aree iconiche di Liyue, Dihua Marsh.

Il nostro più grande desiderio è creare un mondo aperto in cui i giocatori vorranno trascorrere del tempo esplorando e immergendosi, e continueremo sempre a sforzarci per raggiungere questo obiettivo.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che, sempre in questo contesto, era stato pubblicato anche un altro interessante dietro le quinte di Genshin Impact, dal titolo “Song of Travelers”, relativo alle musiche della regione Liyue.

Per quanto riguarda invece il gioco più nello specifico, pochi giorni fa è stato pubblicato un filmato che mostra in azione il nuovo personaggio Zhongli.