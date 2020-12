PlayStation 5: boom di vendite in UK a novembre

La nuova nata di casa Sony, la mirabolante PlayStation 5 (qui trovate la nostra recensione), continua a macinare record, e dopo aver abbattuto i numeri straordinari del lancio di PlayStation 4, si conferma come l’hardware più venduto nel Regno Unito nel mese di novembre (un risultato ancor più impressionante se si pensa che la console è uscita il 19).

Sono state infatti circa 900.000 le copie di PlayStation 5 vendute fino allo scorso 28 novembre, un numero impressionante, che è servito alla nuova creatura di Sony per piazzarsi al primo posto nella classifica delle console più vendute. Immediatamente seguita da Nintendo Switch che, approfittando anche della generale crescita delle vendite del comparto gaming (96% più dello scorso anno) e del Black Friday, ha visto il proprio volume di vendita in Gran Bretagna aumentare del 63.1% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Sony risulta in testa anche per quanto riguarda la vendita di accessori, con il Dual Sense che si piazza in testa a questa speciale graduatoria, subito seguito dall’headset 3D Pulse e dal Dual Shock per PlayStation 4. Microsoft si deve invece accontentare del quarto, quinto e nono posto, con i suoi controller Shock Blue, Carbon Black e Robot White per Xbox Series X e S.