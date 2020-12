Dauntless Reforged: pubblicato il trailer di lancio

Da domani 3 dicembre sarà disponibile Dauntless Reforged, aggiornamento 1.5.0 dall’action RPG di Phoenix Labs, che porterà un nuovo sistema di progressione, il Sentiero dello Slayer. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Queste alcune caratteristiche del Sentiero dello Slayer:

l Sentiero dello Slayer è un nuovissimo sistema di progressione ramificata che vi permetterà di tracciare la vostra rotta fra le Isole Frantumate.

Si compone di due tipi di percorso: quello principale, che sale al centro, e quelli laterali.

PERCORSO PRINCIPALE

La linea che scorre in verticale lungo il sentiero dello Slayer è quella che chiamaremo percorso principale. È costituita da 12 pietre miliari che sbloccherete racimolando esperienza con le armi di Dauntless.

Immaginatela come il viaggio compiuto da una recluta per divenire veterano.

PERCORSI LATERALI

Per ogni pietra miliare sbloccata sul percorso principale, otterrete l’accesso a tutti i percorsi laterali ad essa collegati: questi, più lunghi e ramificati, sono composti da noduli utili per una varietà di cose, dallo sbloccare nuove isole e tipi di caccia al farvi ottenere mod per le armi ed utili bonus passivi.

A differenza delle pietre miliari, non basterà l’esperienza per sbloccare i noduli dei percorsi secondari. Per la maggior parte di questi sarà necessario investire scudi e meriti, mentre altri potrebbero richiedere il completamento di un certo obbiettivo o una certa missione. Siccome all’inizio del gioco avrete solo una piccola quantità di liquidi a disposizione, vi suggeriamo di pensare con attenzione sul da farsi: sarà meglio sbloccare qualcosa di utilità immediata? O sarà più di aiuto risparmiare e sbloccare un nodulo più avanti?

Come e cosa investire in questi percorsi dipenderà unicamente da voi.

Cosa sono i meriti?

I meriti sono una nuova valuta usata per sbloccare noduli sul Sentiero dello Slayer: potrete ottenerli riscattando taglie e completando certe missioni, aprendo forzieri esplorazione o completando con successo eventi nei Terreni di caccia; saranno inoltre una ricompensa fornita da diversi livelli di Maestria.

Ci sono due tipi di meriti su Dauntless: di esplorazione e di combattimento.

Su Dauntless Reforged, le taglie offrono molto di più che semplice esperienza della Licenza di caccia. Potrete ottenere anche meriti ed esperienza con le armi.

È possibile sbloccare ogni cosa sul Sentiero dello Slayer?

Sì. Con una quantità sufficiente di scudi, meriti ed impegno, potrete sbloccare ogni pietra miliare e nodulo sul Sentiero dello Slayer. Ma non aspettatevi di riuscirci in un solo fine settimana.

Per tutti gli altri dettagli, potete collegarvi al sito ufficiale di Dauntless Reforged. Ricordiamo infine che il titolo free-to-play di Phoenix Labs ebbe un grande successo al lancio.