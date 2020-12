Monster Hunter Rise: nuovo video e concept art per il titolo Capcom

L’anno prossimo sarà l’anno di Monster Hunter su Nintendo Switch con Monster Hunter Rise, ultima fatica della serie ancora in sviluppo presso Capcom. Sin dall’annuncio del gioco, il team di sviluppo nipponico ha dato ai fan una serie di informazioni e la scia continua anche oggi.

Infatti, tramite l’account Twitter ufficiale del titolo, nuovi concept art come quello dell’armatura che potete vedere sotto e un nuovo video sono stati fatti vedere. Magnamalo, uno dei mostri chiave dell’esperienza, assieme al Great Wirebug, nuova meccanica che consentirà al cacciatore di dondolare per aria, che sia in combattimento o meno.

Monster Hunter Rise è atteso il giorno 26 marzo 2021 esclusivamente per Nintendo Switch anche se, qualche settimana fa, si vociferava una versione per PC ma, al momento, nulla è stato ufficializzato da Capcom.

Call upon the Great Wirebug's help to travel even farther distances. #MHRise pic.twitter.com/d7tGiJPM3C — Monster Hunter (@monsterhunter) December 1, 2020