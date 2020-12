Borneo A Jungle Nightmare: trailer e cambio di nome per Deodato’s Cannibal

Ad aprile era stato svelato Deodato’s Cannibal, gioco tratto dal film del 1980 di Ruggero Deodato, Cannibal Holocaust. Oggi, il team romano che lo sta sviluppando, Fantastico Studio, ha annunciato il cambio nome in Borneo A Jungle Nightmare. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer che potete vedere qui sotto.

Il gioco sarà disponibile per PC (via Steam), Mac e console (PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch) dall’estate 2021.

Come fa sapere il comunicato ufficiale:

Precedentemente noto come Deodato’s Cannibal, il gioco è in fase di sviluppo grazie all’attiva collaborazione con il celebre regista Ruggero Deodato. Basato su una sceneggiatura completamente nuova, Borneo A Jungle Nightmare è un capitolo originale della linea cinematografica del film, e ne rappresenta un nuovo episodio della saga.

Inizialmente previsto per la fine del 2020, il gioco ha subito un notevole ritardo a causa dell’emergenza Covid, che ha reso più complicato organizzare il lavoro da remoto con il maestro Deodato.

Borneo: A Jungle Nightmare è un’avventura grafica punta e clicca in 2D in cui riviviamo la terribile storia di alcuni personaggi di ritorno da una spedizione in

Borneo. Il setting, reso vivido e credibile dalle illustrazioni dell’artista Solo Macello, si divide fra lo studio di Pierce negli Stati Uniti, le giungle vergini del Borneo e altri luoghi nascosti. L’obiettivo del giocatore sarà scoprire cosa è realmente accaduto durante la spedizione e capire se Jessica e Alessandro sono davvero persone di cui ci si può fidare.