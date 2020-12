Halo The Master Chief Collection: lontana la coop a 4 giocatori per Halo 1 e 2

343 Industries ha da poco completato la definitiva uscita della Halo The Master Chief Collection con l’arrivo dell’ultimo titolo, Halo 4. Lo studio, tuttavia, ha dichiarato che continuerà a lavorare sulla collection e a supportarla con contenuti per il multiplayer ma, tramite un post sul forum ufficiale, hanno dichiarato che una delle feature più richieste dai giocatori non arriverà al momento.

La feature di cui vi parliamo è la cooperativa a 4 giocatori per i titoli meno recenti dell’intera MCC, parliamo quindi di Halo Combat Evolved e Halo 2. Entrambi i titoli purtroppo risultano essere giocabili, al momento (e originariamente) solo per due giocatori in totale e il possibile avanzamento a 4 è, ora come ora, in fondo alla lista delle priorità della 343i.

Il team spiega che non è un’impresa impossibile rendere quei due titoli giocabili per 4 giocatori ma è sicuramente molto complessa, dovendo lavorare con i codici originali di entrambi i giochi. Soprattutto per quanto riguarda la remastered del primo Halo, il problema è molto più tecnico di quanto si possa pensare, spiega 343.

Quindi ad ora, non tutti i titoli sono giocabili fino a quattro giocatori (si intende, ovviamente, per la modalità Campagna) e toccherà attendere parecchio per avere una possibilità di vedere arrivare un aggiornamento di questo tipo per Halo The Master Chief Collection, che ricordiamo essere disponibile su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.