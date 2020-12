The Game Awards: ci saranno delle demo giocabili!

L’edizione 2020 dei The Game Awards, la prima a svolgersi completamente in digitale vista la situazione dovuta alla pandemia da coronavirus, continua a sfornare meraviglie e il presentatore Geoff Keighley, dopo aver svelato la presenza di una co-star d’eccezione come Tom Holland e di un ospite come Eddie Vedder dei Pearl Jam (che si esibirà anche live), ha fatto un’altra rivelazione destinata a far impazzire di gioia gli spettatori dell’evento.

Per il secondo anno consecutivo infatti, i The Game Awards porteranno delle demo giocabili dei titoli che saranno presentati durante l’evento, dando la possibilità ai giocatori di cominciare a toccare con mano quelli che sono i giochi del futuro. Rimane però da chiarire da dove potranno essere giocate queste demo: lo scorso anno infatti era possibile farlo solo da PC via Steam. Non è ancora stato chiarito se le modalità saranno le stesse anche durante questa edizione dell’evento. Certamente però torneranno anche gli straordinari saldi legati all’evento, che erano stati un’altra delle gradite novità dell’anno scorso.

Insomma i The Game Awards, ai quali manca poco più di una settimana, promettono di essere un grande show, nonostante le particolarissime condizioni nelle quali si svolgeranno. E voi? Li guarderete? Siete pronti alla cascata di demo che arriveranno?

Next week we're excited to have another #TheGameAwards Festival with playable first-look demos at upcoming games.

We started this last year, pre-pandemic, and are continuing to push forward to bring you more stuff to PLAY around the show. pic.twitter.com/FXXdokkNcN

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 1, 2020