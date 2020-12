Dead Cells: vendite a 3.5 milioni e informazioni sul nuovo DLC

Il roguelike di grande successo Dead Cells ha raggiunto le 3.5 milioni di copie vendute in questi giorni. Un risultato sicuramente grandioso per Motion Twin e Evil Empire, i quali hanno anche annunciato che il secondo DLC a pagamento arriverà tra non molto.

Infatti, entro la fine del Q1 del 2021 potrete metter le mani sul nuovo contenuto aggiuntivo che andrà ad espandere ulteriormente la mole di armi, biomi e abilità per Dead Cells. L’espansione si chiama Fatal Falls e conterrà nuovi boss, nuovi biomi e nuove zone. Il prezzo sarà pari a quello precedente, ovvero di €4.99. Vi lasciamo alla descrizione del prodotto e al nuovo trailer.