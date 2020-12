Flamengo Esports si assicura la sponsorizzazione di Redragon

Simplicity Esports ha firmato una partnership di 30 mesi con la società di periferiche di gioco Redragon per il suo team di Brazillian League of Legends , Flamengo Esports . L’accordo di sponsorizzazione include più di $ 170.000 USD in contanti e più di $ 10.000 in attrezzature da gioco da fornire all’organizzazione.

Jed Kaplan, CEO di Simplicity Esports, ha dichiarato nell’annuncio che l’organizzazione di Esport mostrerà il logo Redragon sulla manica della maglia della sua squadra e mostrerà il suo logo sui social media come parte dell’accordo di sponsorizzazione.

All’inizio di quest’anno, Simplicity Esports si è assicurato un posto in franchising nel campionato brasiliano di League of Legends (CBLoL) per Flamengo Esports.

Redragon è un produttore e distributore globale di cuffie, mouse, tastiere e altri accessori di gioco. A settembre, Simplicity ha accettato di vendere una partecipazione del 7,5% nella sua controllata brasiliana Simplicity One Brasil, proprietaria dei diritti della squadra brasiliana, a Redragon.