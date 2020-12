Aya and the Witch: ecco il nuovo trailer

Mancano ormai poche settimane al ritorno sulle scene di Studio Ghibli, lo storico studio d’animazione nipponico che ha dato vita a capolavori come La città incantata o Il castello errante di Howl. Stavolta però lo studio si avventurerà in un terreno poco familiare, lanciando il suo primo film completamente in computer grafica e in 3D, Aya and the Witch, che vede alla regia Goro Miyazaki, figlio del maestro Hayao Miyazaki.

In vista dell’arrivo imminente della pellicola, che farà il suo esordio sulla tv giapponese NHK il prossimo 18 dicembre, Studio Ghibli ha finalmente svelato il lungo trailer del film (che potete vedere a questo link), in grado di introdurci nel mondo magico che circonda la povera orfana Earwig, e il suo viaggio, insieme a un gruppetto di orfani, nell’antro della strega, pieno di fumi, di colori e di calderoni dalle pozioni scoppiettanti. Un luogo che però non incute paura alla giovane protagonista.

Aya and the Witch sarà il terzo film di Goro Miyazaki, dopo I racconti di Terremare (2006) e La collina dei papaveri (2011). Il regista ha dimostrato di aver ereditato il talento del padre e si prepara ora a regalarci un nuovo titolo che ci trasporterà in un mondo magico come solo Studio Ghibli sa fare.

Per quanto riguarda il rilascio della pellicola sul mercato internazionale però ancora nessuna dichiarazione è stata rilasciata dallo studio: ancora non si sa dunque quanto dovremo aspettare per vedere il primo lavoro in 3D CG di Studio Ghibli.