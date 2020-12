Deemo Reborn disponibile su Switch dal 17 dicembre

Rayark International Limited, sviluppatore dietro Deemo Reborn, ha annunciato che pubblicherà il suddetto titolo su Nintendo Switch tra pochi giorni. Il titolo action adventure, già disponibile su Steam arriverà infatti il 17 dicembre sulla console ibrida targata Nintendo, ma non solo.

Assieme all’uscita della versione Nintendo Switch, Deemo Reborn vedrà la luce anche su iOS e Android al prezzo di €24.99. Supporterà le lingue inglese, giapponese, francese, tedesco, spagnolo, koreano, portoghese, russo e cinese. Nessuna indicazione per la lingua italiana, purtroppo. Qui sotto potrete leggere la descrizione del prodotto originale Deemo, direttamente dal Nintendo eShop.

DEEMO è un semplice gioco di ritmo ambientato in un mondo fantasy ricco di ambientazioni suggestive e con un sistema di gioco facile da imparare. Sembra quasi di suonare un piano.

Il gioco include più di 200 brani musicali e tre livelli di difficoltà, che lo rendono adatto ad esperti e principianti dei giochi di ritmo. La musica è stata in gran parte creata da compositori taiwanesi e giapponesi e include generi diversi.

La storia

Deemo è un essere misterioso che vive da solo in un castello e passa il tempo suonando il pianoforte. Un giorno, una giovane ragazza senza ricordi cade dal cielo, spezzando la sua solitudine. Deemo si sente in dovere di aiutarla a tornare nel suo mondo.

Mentre è alla ricerca di un modo per riportarla in cielo, Deemo nota un alberello che cresce quando si suona della musica. Suonando abbastanza, Deemo potrebbe riuscire a trasformarlo in un maestoso albero, alto abbastanza da toccare il cielo

Man mano che interagisce con la sua ospite, Deemo capisce cosa significa avere un amico. Cosa li attenderà quando la ragazza avrà recuperato la memoria? Scoprilo in questa commovente storia.