Challengermode nomina un nuovo CFO

La piattaforma svedese di gestione dei tornei di Esport Challengermode ha annunciato la promozione di Philip Hübner a chief business development officer e la nomina di Dan-Alp Lindberg come nuovo chief financial officer.

Nel suo nuovo ruolo, Hübner lavorerà con il team di leadership senior sul piano di crescita generale dell’azienda, concentrandosi sullo sviluppo di partnership, guidando su potenziali fusioni e acquisizioni e sulla costruzione di relazioni con editori e sviluppatori di giochi.

Nel suo nuovo ruolo, Lindberg guiderà gli sforzi per aumentare i ricavi e gestire i rischi, tra le altre funzioni.

Hübner è entrato a far parte di Challengermode nel 2018 come responsabile dello sviluppo aziendale e della strategia. In precedenza, ha lavorato come capo del marketing e dello sviluppo aziendale presso l’organizzazione italiana di Esport QLASH .

Lindberg è entrato a far parte dell’azienda nel novembre 2018 come amministratore non esecutivo. Prima di entrare in Challengermode, Lindberg è stato il direttore esecutivo della società di servizi di consulenza finanziaria Lindberg Ventures e prima ancora, CEO di Bostadskreditinstitutet ALMA.

Alla fine di agosto, Challengermode ha chiuso un round di investimenti da 12 milioni di dollari condotto dall’eWTP Innovation Fund, il braccio di investimento globale di Alibaba Group. La società ha firmato una partnership pluriennale con l’organizzatore del torneo DreamHack nel settembre 2019 per l’uso esclusivo della piattaforma dell’azienda per i tornei Counter-Strike: Global Offensive , League of Legends , Dota 2 e PUBG .