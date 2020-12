L’attacco dei giganti: ecco i nuovi guerrieri

Il countdown per l’esordio de L’attacco dei giganti continua a scorrere inesorabile, man mano che il 7 dicembre si avvicina. Nella quarta stagione dell’anime tratto dall’opera dark di Hajime Isayama non vedremo soltanto i volti già noti di Eren Jaeger, Armin Arlert e Mikasa Ackerman, ma ci saranno altri guerrieri a popolare gli episodi, personaggi come Falco Grice o Gabi Braun.

E proprio di questi due personaggi lo studio d’animazione MAPPA ha voluto regalare una piccola anticipazione, a pochi giorni dal loro esordio su tutti gli schermi giapponesi. L’immagine, condivisa su Twitter, è tratta dal primo episodio della quarta stagione e ci presenta i nuovi giovani protagonisti, che si troveranno coinvolti nella guerra che sta per scoppiare tra gli eldiani, guidati da Eren, e la nazione di Marley, nella quale giocheranno un ruolo più importante di quanto si potrebbe pensare.

Gabi e Falco saranno solo due dei nuovi personaggi che faranno il loro esordio nel corso della quarta stagione, e studio MAPPA ha già confermato le aggiunte al cast che daranno vita proprio a questi nuovi importanti personaggi. Da Piek a Porco Galliard, prepariamoci a conoscere nuovi eroi e nuovi nemici, in una storia che, siamo sicuri, non potrà che coinvolgere e appassionare tutti i fan dell’opera di Isayama.

Recentemente i vertici di MAPPA e il regista della quarta stagione de L’attacco dei giganti hanno voluto rassicurare i fan che lo studio sta concentrando tutti i suoi sforzi sulla realizzazione della serie, nonostante quest’anno sia reduce già dall’esordio di due serie originali di successo: The God of High School e Jujutsu Kaisen.

Insomma, anche voi non vedete l'ora che esordisca L'attacco dei giganti? Come sperate che finisca la storia di Eren e del Corpo di Ricerca nella lotta contro la nazione di Marley?