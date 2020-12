NOW TV e QLASH collaborano per la distribuzione di Esport in Italia

La società di media italiana focalizzata sugli Esport QLASH e il servizio televisivo via Internet di proprietà di Sky NOW TV hanno annunciato lunedì una partnership per investire e far crescere l’industria degli Esport in Italia. Insieme, i due stanno cercando di attingere al crescente numero di pubblico che sta spuntando in Italia che vede 1,4 milioni di appassionati di giochi ed eSport a livello nazionale.

Le società si impegneranno in una serie di collaborazioni che inizieranno con quattro progetti incentrati su FIFA21 , secondo un annuncio di lunedì. Tra i progetti ci sarà un torneo comunitario ospitato dai giocatori professionisti Diego “QLASH Crazy” Campagnani e Fabio “Denuzzo” Denuzzo. Durante il torneo, QLASH cercherà di promuovere la sua applicazione per la gestione dei tornei e i giochi verranno trasmessi in streaming su Twitch .

Altre attivazioni includono “una vasta campagna digitale volta a fornire contenuti pertinenti e coinvolgenti”, nonché annunci di altre iniziative pianificate. NOW TV si stabilirà anche nella QLASH House, la casa di gioco dei contenuti della società, dove i due creeranno e talvolta trasmetteranno contenuti live.

All’inizio di questo mese, QLASH ha aiutato a introdurre l’AC Milan negli Esport attraverso una partnership che vedrà i due partner schierare squadre di Esport in titoli come FIFA e Brawl Stars .