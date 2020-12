Detective Conan: ecco la data del nuovo film

Quando lo scorso aprile la pandemia da Covid-19 infuriava senza controllo in tutto l’Estremo Oriente, moltissime produzioni anime erano state fermate e rinviate per via dell’emergenza. Tra queste c’era anche Detective Conan the Scarlet Bullet, il ventiquattresimo lungometraggio animato tratto dall’iconico manga di Gosho Aoyama, che sarebbe dovuto uscire il 17 aprile 2020.

Ora finalmente Toho Animation ha annunciato la nuova data d’esordio dell’attesa pellicola che vede protagonista Conan Edogawa, il geniale detective tornato bambino a causa di una misteriosa droga: bisognerà aspettare il 16 aprile 2021 per vedere il film sul grande schermo.

Il film, che sarà diretto da Tomoka Nagaoka (regista anche del ventitreesimo film, Detective Conan the Fist of Blue Sapphire) con gli script di Takeharu Sakurai (Detective Conan Zero the Enforcer), vedrà come protagonisti, oltre ovviamente a Conan Edogawa, l’agente dell’FBI Shuichi Akai e la sua famiglia.

La trama parlerà di una misteriosa serie di rapimenti che avvengono a Tokyo in concomitanza con la data di apertura degli World Sports Games (sembra evidente il riferimento alle Olimpiadi che l’anno scorso si sarebbero dovute tenere nella capitale giapponese) e con l’inaugurazione del Japanese Bullet, il primo treno in grado di viaggiare a 1000 kilometri orari in un tubo privo d’aria. Conan sarà il primo a ricollegare questi rapimenti a eventi simili accaduti a Boston durante gli World Sports Games di 15 anni prima.